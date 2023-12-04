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Сегодня, 16:43

Игнатьев обвинил игроков «Спартака» в поражении от «Ахмата»

Алина Савинова
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что «Спартак» уступил «Ахмату» (1:2) в матче 17-го тура РПЛ из-за большего числа допущенных ошибок.

«Надо в первую очередь отметить «Ахмат» — они очень хотели добиться победы. Они понимали, что находятся в тяжелом положении в турнирной таблице и что ситуацию надо исправлять. Они много двигались по полю, выиграли множество единоборств, за счет чего и победили. А «Спартак» в очередной раз показал себя с плохой стороны, все у них было наперекосяк — каждый играл на себя, в обороне играли кто как может. В общем, играли в футбол, а не решали задачу. Футбол на профессиональном уровне — это решение конкретных задач, которые ставит главный тренер перед отдельно взятым игроком. Ничего из этого у футболистов не получилось», — цитирует Игнатьева «Газета.Ru».

«Спартак» с 27 очками находится на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. У «Ахмата» 16 очков и 13-я позиция. В следующем туре красно-белые сыграют против «Крыльев Советов», а грозненцы встретятся с «Ростовом».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/12/04/21847801.shtml
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Борис Игнатьев
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Баранник: «Зенит» играет без ворот, не создает моментов"
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
5
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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