Игнатьев обвинил игроков «Спартака» в поражении от «Ахмата»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что «Спартак» уступил «Ахмату» (1:2) в матче 17-го тура РПЛ из-за большего числа допущенных ошибок.

«Надо в первую очередь отметить «Ахмат» — они очень хотели добиться победы. Они понимали, что находятся в тяжелом положении в турнирной таблице и что ситуацию надо исправлять. Они много двигались по полю, выиграли множество единоборств, за счет чего и победили. А «Спартак» в очередной раз показал себя с плохой стороны, все у них было наперекосяк — каждый играл на себя, в обороне играли кто как может. В общем, играли в футбол, а не решали задачу. Футбол на профессиональном уровне — это решение конкретных задач, которые ставит главный тренер перед отдельно взятым игроком. Ничего из этого у футболистов не получилось», — цитирует Игнатьева «Газета.Ru».

«Спартак» с 27 очками находится на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. У «Ахмата» 16 очков и 13-я позиция. В следующем туре красно-белые сыграют против «Крыльев Советов», а грозненцы встретятся с «Ростовом».