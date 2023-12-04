Лапочкин: «КДК правильно делает, что не рассматривает момент с Беришей»

Лапочкин прокомментировал новость о том, что КДК РФС не будет рассматривать момент с Беришей

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин прокомментировал новость о том, что КДК РФС не будет рассматривать момент нападающим «Ахмата» Бернардом Беришей в матче 17-го тура со «Спартаком».

«Правильно, что момент с Беришей не будет рассматривать КДК. Например, Абаскалю вынесена красная карточка. Судьи видели момент с Беришей и посчитали, что он достоин желтой карточки. Это не пропущенный инцидент, поэтому КДК не может вмешиваться. Если бы Берише показали красную, этот момент разбирали бы», — приводит слова Лапочкина «РБ Спорт».

34-летний испанский специалист возглавляет красно-белых с июня 2022 года. В феврале «Спартак» объявил о продлении контракта с тренером до лета 2025-го.

На 34-й минуте матча «Ахмат» — «Спартак» форвард грозненцев Гамид Агаларов вывел свою команду вперед. Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша побежал праздновать гол к трибуне у скамейки соперника и демонстративно совершил прыжок ногами вперед в направлении Абаскаля. Главный тренер «Спартака» толкнул косовара. Футболист получил желтую карточку, а испанский специалист — красную.

Согласно регламенту, Абаскалю может грозить дисквалификация на срок до 4 матчей.