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Судейство

Сегодня, 16:51

Лапочкин: «КДК правильно делает, что не рассматривает момент с Беришей»

Лапочкин прокомментировал новость о том, что КДК РФС не будет рассматривать момент с Беришей
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин прокомментировал новость о том, что КДК РФС не будет рассматривать момент нападающим «Ахмата» Бернардом Беришей в матче 17-го тура со «Спартаком».

«Правильно, что момент с Беришей не будет рассматривать КДК. Например, Абаскалю вынесена красная карточка. Судьи видели момент с Беришей и посчитали, что он достоин желтой карточки. Это не пропущенный инцидент, поэтому КДК не может вмешиваться. Если бы Берише показали красную, этот момент разбирали бы», — приводит слова Лапочкина «РБ Спорт».

34-летний испанский специалист возглавляет красно-белых с июня 2022 года. В феврале «Спартак» объявил о продлении контракта с тренером до лета 2025-го.

На 34-й минуте матча «Ахмат» — «Спартак» форвард грозненцев Гамид Агаларов вывел свою команду вперед. Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша побежал праздновать гол к трибуне у скамейки соперника и демонстративно совершил прыжок ногами вперед в направлении Абаскаля. Главный тренер «Спартака» толкнул косовара. Футболист получил желтую карточку, а испанский специалист — красную.

Согласно регламенту, Абаскалю может грозить дисквалификация на срок до 4 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-lapochkin-kdk-pravil-no-delaet-chto-ne-rassmatrivaet-moment-s-berishej/
Бернард Бериша
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
КДК
13
8
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
5
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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 0 : 0
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2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
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ЦСКА – Ростов
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Краснодар – Оренбург
 2 : 1
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Локомотив – Зенит
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Ахмат – Спартак
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