«Баду не повезло, что кровь у него брал не Доктор Джикия». Капитан «Спартака» помог медикам клуба
14:21
«Спартак» в Youtube выложил видеоролик, в котором защитник клуба Георгий Джикия помог педперсоналу команды со сбором данных игроков.
Джикия брал кровь у одноклубников после выполнения ими физических нагрузок.
? Малкольму Баду не повезло, что кровь у него брал не Доктор Джикия — говорят, он делает это совсем не больно ??— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) January 16, 2020
FULL ? https://t.co/nBQHtY077N#КрасноБелыеСборы pic.twitter.com/WvLutiY9tr
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