РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Баду не повезло, что кровь у него брал не Доктор Джикия». Капитан «Спартака» помог медикам клуба

14:21
Теги:

«Спартак» в Youtube выложил видеоролик, в котором защитник клуба Георгий Джикия помог педперсоналу команды со сбором данных игроков.

Джикия брал кровь у одноклубников после выполнения ими физических нагрузок.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 9848
Все опросы
Какому топ-клубу РПЛ больше других требуется усиление зимой-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир