"Авангард" предложил Глушакову работу

"Авангард" вслед за футболисткой сборной России предложил экс-полузащитнику "Спартака" Денису Глушакову работу.

– Парни, Денис Глушаков и Андрей Ещенко! Вы так круто лайкайте, что про это все говорят 2й день, кейс – сила, – отмечается в сообщении. - Если что – приходите к нам в "Авангард" делать такой же крутой SMM! Мы временно в Балашихе, добираться близко. Хоккей интересный, борщ есть, лайкать можно все – ждем!

Денис, предложение в силе, пиши – обсудим. Правда условия уже не такие крутые, копим на топовые трансферы, подумай.

Ранее Глушаков опубликовал новую фотографию и сообщил, что ищет работу. Футболист добавил хештеги: "футбол", "свободный" и "глушаков".

Футболистка сборной России предлагает Глушакову работу в женском футболе

