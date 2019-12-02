Артем Дзюба: «Это был очень тяжелый бой»
05:33
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы в домашнем матче 18-го тура чемпионата России над «Спартаком» (1:0) поблагодарил капитана команды Бранислава Ивановича.
— Очень ценю твои слова, капитан! — написал Дзюба в своем Instagram. — Это был очень тяжелый бой!
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
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