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Артем Дзюба: «Это был очень тяжелый бой»

05:33
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы в домашнем матче 18-го тура чемпионата России над «Спартаком» (1:0) поблагодарил капитана команды Бранислава Ивановича.

— Очень ценю твои слова, капитан! — написал Дзюба в своем Instagram. — Это был очень тяжелый бой!

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Зенит — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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