Артем Дзюба: «Это был очень тяжелый бой»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы в домашнем матче 18-го тура чемпионата России над «Спартаком» (1:0) поблагодарил капитана команды Бранислава Ивановича.

— Очень ценю твои слова, капитан! — написал Дзюба в своем Instagram. — Это был очень тяжелый бой!

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Зенит — Спартак