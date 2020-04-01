Артем Дзюба: «Без сладкого не могу, меня от него просто штырит»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своем режиме во время пандемии коронавируса.

- Нам раздали тренировочные задания. Кому-то привозили велосипеды, инвентарь, — сказал Дзюба эфире в Instagram Тины Канделаки. - У кого-то все уже было, те же беговые дорожки. У всех все есть. Что касается питания, то сейчас такое время, что каждый профессионал сам по себе.

До 7 вечера я ем все, что хочу. Обожаю сладкое. Алкоголь? Нравится шампанское Asti Martini, могу выпить бокал вина. Но вообще мне противен алкоголь, я никогда не был пьяным. А вот без сладкого не могу, меня от него просто штырит. Не могу без шоколадок, мороженого, сладкой еды.

В целом у меня нет никакой формулы. Я же тренируюсь. Каждый человек должен чувствовать свой организм. Могу сутки вообще не есть. Если у меня 2 килограмма лишнего веса и мне это не нравится, то могу сутки не кушать. Я спокойно к этому всему отношусь.