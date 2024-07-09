Аршавин раскрыл секрет успеха «Зенита»: «Руководители играют во все виды спорта»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин раскрыл «СЭ» секрет успеха «Зенита» в России.

«У нас мне кажется все наши руководители играют во все виды спорта. Александр Иванович и в теннис, и плавает, и в футбол. Поэтому у нас, видишь, и результаты хорошие», — сказал Аршавин «СЭ».

«Зенит» выигрывает чемпионат России с сезона-2018/19. За это время команда также завоевала два Кубка России и четыре Суперкубка страны.