"Арсенал" на своем официальном сайте объявил о продлении контрактов с голкипером Артуром Нигматуллиным, вратарем Егором Шамовым и хавбеком Кантемиром Берхамовым. Соглашения с 28-летним Нигматуллиным и 30-летним Берхамовым рассчитаны до 31 мая 2020 года. Контракт с 24-летним Шамовым - до 31 мая 2021 года.

🙏🏻👍🏻👏🏻🔥ПФК «Арсенал» продлил контракты с Нигматуллиным, Шамовым и Берхамовым



28-летний голкипер Артур Нигматуллин выступает за оружейников с сезона-2018/19. В завершившемся чемпионате России он провел 16 матчей, из которых восемь – «на ноль». pic.twitter.com/ak1KZyBEYX — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 28 мая 2019 г.

В минувшем сезоне Нигматуллин провел 19 матчей за "Арсенал", в которых пропустил 17 голов. Шамов принял участие в 12 встречах за молодежку "канониров". Берхамов провел 18 игр и отметился одной голевой передачей.

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