16:53 | Футбол — РПЛ

"Арсенал" продлил контракты с Нигматуллиным, Шамовым и Берхамовым

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"Арсенал" на своем официальном сайте объявил о продлении контрактов с голкипером Артуром Нигматуллиным, вратарем Егором Шамовым и хавбеком Кантемиром Берхамовым. Соглашения с 28-летним Нигматуллиным и 30-летним Берхамовым рассчитаны до 31 мая 2020 года. Контракт с 24-летним Шамовым - до 31 мая 2021 года.

В минувшем сезоне Нигматуллин провел 19 матчей за "Арсенал", в которых пропустил 17 голов. Шамов принял участие в 12 встречах за молодежку "канониров". Берхамов провел 18 игр и отметился одной голевой передачей.

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https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/pfk-arsenal-prodlil-kontrakty-s-nigmatullinym-shamovym-i-berkhamovym/

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