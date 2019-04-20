"Анжи" гибнет". Тренер Адиев обратился к правительству республики Дагестан

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев выступил с обращением к руководству республики Дагестан. Он призвал представителей правительства сесть за стол переговоров с людьми, которые могут помочь клубу не погибнуть.

- Я в принципе давал слово не говорить на эти темы, но если вы задали такой вопрос... Я не умоляю достоинств нашего президента, правительства республики дагестан. Они заслуженные люди - яркие, амбициозные. В своих направлениях они много чего добились, - заявил Адиев на пресс-конференции после матча с "Ахматом" (0:1). - Но итог всего этого какой - пока люди мерятся определенными амбициями, что просиходит - страдает клуб. Страдает - это даже мягко сказано. Он гибнет, по большому счету.

А в "Анжи" есть люди. Это узнаваемый бренд. Было бы хорошо, если бы люди сели за стол переговоров и друг другу хотя бы объяснили - чем они могут помочь, чтобы клуб сушествовал. Это же не красит республику. Такой клуб с традициями, такие большие личности здесь выступали. А мы берем и на ровно месте банкротим.

Ранее сообщалось, что у "Анжи" серьезные финансовые трудности. Клуб имеет непогашенные долги по зарплате. Команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков в 24-х матчах.