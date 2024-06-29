Антон Миранчук отказался от перехода в другие клубы России
«Локомотив» и полузащитник Антон Миранчук пока не договорились по новому контракту, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, третья встреча по обсуждению контракта все еще не назначена, стороны взяли паузу в переговорах. При этом 28-летний россиянин не готов играть в России нигде, кроме «Локомотива», несмотря на интерес со стороны других команд.
Миранчук рассматривает только два варианта: продлить контракт с железнодорожниками или продолжить карьеру за границей.
Миранчук является воспитанником «Локомотива» и сыграл за команду 217 официальных матчей, в которых забил 51 гол и сделал 34 голевые передачи.
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|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
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8
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9
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10
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11
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12
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
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Химки – Динамо Мх
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