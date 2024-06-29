Угаров: «У Изидора нет перспектив в «Зените»

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров считает, что сине-бело-голубым стоит отправить нападающего Вильсона Изидора в аренду.

«Я честно на поле Изидора не видел. Сыграл в старте 3 матча за «Зенит». Не знаю участвовал ли Семак в решении об аренде Изидора. Я не видел, что он был нужен Сергею Богдановичу. Как Изидор провел минувший сезон, можно провести еще хоть 10! Он не играет. Я изначально не видел перспектив этого футболиста. Думаю, Вильсона нужно отдавать в аренду, потому что у «Зенит» есть хороший нападающий Кассьерра», — цитирует «Спорт День за Днем» Угарова.

23-летний француз в сезоне-2023/24 сыграл в 27 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 голевую передачу.