Андрей Федун: "Все остаются, все хорошо"

Член совета директоров "Спартака" Андрей Федун покинул заседание, которое сегодня проходит в Москве.
– Все остаются, все хорошо. Сколько еще? Не знаю! Они там заперлись...– сказал Федун. (Дмитрий Зеленов)
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Андрей Федун: "Все остаются, всё хорошо. Сколько еще? Не знаю! Они там заперлись..."— СЭ Спартак (@spartak_se) 28 мая 2019 г.
Заседание совдира продолжается
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