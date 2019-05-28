Андрей Федун: "Все остаются, все хорошо"

Член совета директоров "Спартака" Андрей Федун покинул заседание, которое сегодня проходит в Москве.

– Все остаются, все хорошо. Сколько еще? Не знаю! Они там заперлись...– сказал Федун. (Дмитрий Зеленов)​

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