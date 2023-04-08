Стрепетов: «Локо» все хвалят, но «Зениту» пора остановить этот паровозик"

Известный футбольный эксперт Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от предстоящего матча «Локомотива» против «Зенита».

«У «Локо» четыре победы подряд, много лестных слов об организации игры, об атаке, в адрес тренера Галактионова. То есть, пошла уже такая футбольная эйфория. И этот матч для «Локомотива» очень важен — он покажет состоятельность клуба и перспективы на будущий сезон. Кроме того, эта игра станет противостоянием двух разных школ — Семака и молодого Галактионова. Я хочу увидеть «Зенит» более яркой, нацеленной на победу командой, на лице у Кузяева наконец должна появиться улыбка, а в глазах — искорки злости. Если все будут настроены на победу, то я поставлю на «Зенит». «Локо» все хвалят, но пора уже остановить этот паровозик», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет в воскресенье, 9 апреля. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.