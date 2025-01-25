Игонин: «Наконец-то у нас останутся те футболисты, которые хотят полностью выкладываться, чтобы побеждать вместе с «Зенитом»

Бывший футболист сборной России Алексей Игонин прокомментировал для «СЭ» последние трансферы «Зенита».

«Я думаю, что в какой-то мере, учитывая результаты «Зенита», последние игры были не очень удачно проведены. Много разговоров в отношении футболистов: не до конца понятно, хотят они все-таки все силы отдавать борьбе за первое место или нет. В любом случае это очень положительный момент хотя бы связки футболистов: есть достаточно времени, чтобы сыграться. Наконец-то у нас останутся те футболисты, которые действительно хотят полностью выкладываться, чтобы побеждать вместе с «Зенитом», потому что мы видим, что даже футболисты высокого уровня, тот же Клаудиньо. Если он не играет на 100 процентов возможностей, это не позволяет «Зениту» с другими футболистами находиться на первой строчке турнирной таблицы», — сказал Игонин «СЭ».

20 января «Зенит» объявил об уходе Артура в «Ботафого». Летом туда же перейдет еще один полузащитник сине-бело-голубых — Вендел. В обратном направлении зимой перебрался экс-вингер «Ботафого» Луис Энрике. 22 января «Зенит» объявил об уходе Клаудиньо в «Аль-Садд».