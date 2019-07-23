Александр Соболев: "Мне не нравится, когда сравнивают с Дзюбой"

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев подчеркнул, что ему не нравятся сравнение с форвардом "Зенита" Артемом Дзюбой. По словам Соболева, он отличается по стилю игры от капитана сборной России.

– В прошлом сезоне один из руководителей "Крыльев" Зураб Циклаури назвал вас "сибирским Дзюбой".

– Если честно, мне не нравится, когда сравнивают с Дзюбой.

– Почему?

– Дзюба есть Дзюба. А я – это я. Не очень люблю такие параллели.

– А по стилю игры вы разве не похожи?

– Возможно, немного похожи. Но в целом – разные футболисты. Манера игры отличается. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Соболева - скоро в "СЭ"