Александр Соболев: "Мне не нравится, когда сравнивают с Дзюбой"

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев подчеркнул, что ему не нравятся сравнение с форвардом "Зенита" Артемом Дзюбой. По словам Соболева, он отличается по стилю игры от капитана сборной России.
– В прошлом сезоне один из руководителей "Крыльев" Зураб Циклаури назвал вас "сибирским Дзюбой".
– Если честно, мне не нравится, когда сравнивают с Дзюбой.
– Почему?
– Дзюба есть Дзюба. А я – это я. Не очень люблю такие параллели.
– А по стилю игры вы разве не похожи?
– Возможно, немного похожи. Но в целом – разные футболисты. Манера игры отличается. (Виталий Айрапетов)
Полностью интервью Соболева - скоро в "СЭ"
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