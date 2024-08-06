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Сегодня, 18:25

Тарханов считает, что Угальде раскрылся при Станковиче

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Александр Тарханов рассказал, что думает о встрече команды со «Спартаком» в РПЛ.

— Сейчас «Спартак» стал играть по-другому. И в обороне более надежно, и атакует хорошо. Угальде раскрылся при Станковиче. При Абаскале он не забивал, а теперь регулярно поражает ворота. Видны идеи нового тренера. Он разобрался с составом. Определил, кто будет выходить в стартовом составе, а кто — на замену. И вся команда раскрепостилась

А «Крылья» пока не могут найти тот футбол, который показывали в прошлом сезоне. Это связано с кадровой ситуацией. Например, Гарре пока не играет из-за травмы. Не могу сказать, что самарцы сильно уступали. При счете 0:3 у них было два голевых момента. Но пока у команды небольшой кризис, — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

«Спартак» набрал шесть очков и занимает пятое место в таблице РПЛ. «Крылья Советов» (0) находятся на 16-й строчке.

Источник: Vprognoze.ru
Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
Александр Тарханов
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
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 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
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 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
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14
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