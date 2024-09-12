Мостовой: «Однозначно Дзюба поможет «Акрону» остаться в РПЛ. Это хорошее подписание»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о переходе нападающего Артема Дзюбы в «Акрон».

Контракт 36-летнего футболиста с тольяттинским клубом рассчитан до окончания сезона-2024/25.

«Однозначно Дзюба поможет «Акрону» остаться в РПЛ. Тем более «Акрон» — это команда, которая только что вышла. Когда команда не владеет преимуществом в игре, можно отдать мяч Артему, он его примет, протолкнет и забьет гол. Это хорошее подписание для «Акрона». Меня не удивляет, что его подписали в последний день. Я столько трансферов видел в последнюю минуту трансферного окна. Не могу сказать, что прошлый сезон Артема не удался. Когда он выходил, то он забивал. Я думаю, что он не играл по нефутбольным причинам», — сказал Мостовой «СЭ».

После семи туров «Акрон» с 5 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.