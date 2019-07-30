Александр Медведев - о трансфере Малкома: "Он легко вольется в команду"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что возможный трансфер нападающего "Барселоны" Малкома не скажется на отношениях в коллективе команды. Потенциальная сделка оценивается в 40 миллионов евро. "Зенит" может оформить переход футболиста в ближайшие 48 часов.

– У нас сейчас в команде отличная сплоченная атмосфера, нет разделения на легионеров и россиян, – цитирует Медведева "Фонтанка". – Есть сильные лидеры, такие как Иванович, Дзюба. Если Малком, дай бог, приедет, зная его характер и отношение к футболу, его потенциал, он легко вольется в команду. Тем более, что от команды поступил сигнал, что нам нужны такие классные игроки. И очень надеюсь, что он к нам перейдет.

Не надо забывать, что Халк после короткого периода, когда его приняли в штыки, потом стал полноценным членом команды, лидером, бомбардиром. А сейчас, я думаю, даже не нужен будет этот переходный период.

22-летний нападающий провел за "Барселону" 24 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи. Ранее он выступал за "Коринтианс" и "Бордо".