Александр Дюков: «Корпоративный пул спонсоров? Не вижу практической возможности для этого»
17:25
Президент РФС Александр Дюков на пресс-конференции после исполкома РФС прокомментировал идею о создании пула спонсоров, который бы поддерживал клубы.
— Не вижу практической возможности для реализации этой идеи, — сказал Дюков. — Не нашел никого, кто готов был бы сбрасываться. Во-вторых, кто будет управлять этим фондом? Во многих клубах качество корпоративного управления хромает.
Отметим, что высказанное предложение не было внесено в протокол президентского совета по спорту, где оно и было высказано. (Дмитрий Гирин)
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