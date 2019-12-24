Александр Дюков: «Корпоративный пул спонсоров? Не вижу практической возможности для этого»

Президент РФС Александр Дюков на пресс-конференции после исполкома РФС прокомментировал идею о создании пула спонсоров, который бы поддерживал клубы.

— Не вижу практической возможности для реализации этой идеи, — сказал Дюков. — Не нашел никого, кто готов был бы сбрасываться. Во-вторых, кто будет управлять этим фондом? Во многих клубах качество корпоративного управления хромает.

Отметим, что высказанное предложение не было внесено в протокол президентского совета по спорту, где оно и было высказано. (Дмитрий Гирин)