Черчесов — о победе «Ахмата» над «Крыльями»: «Результат понравился, но в плане игры хотелось бы быть чуть креативнее»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов подвел итоги матча против «Крыльев Советов» (3:1) в 5-м туре РПЛ.

«Мне понравился результат, естественно, самоотдача игроков. Но в плане игры хотелось бы нам быть чуть-чуть креативнее. Было много потерь. Желание и старание есть, но, как я уже сказал, мы практически не тренируемся, только восстанавливаем ребят. Вот сейчас у нас 4-5 дней будет — можем что-то потренировать», — сказал Черчесов в эфире «Матч Премьер».

«Ахмат» одержал вторую победу подряд в РПЛ под руководством Черчесова. Грозненцы набрали 6 очков и занимают 9-е место в таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 8 очками — на 5-й строчке.