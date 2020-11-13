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Акавов прокомментировал уход из «Спартака»: «Это мое решение»

19:43
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Бывший глава селекционного отдела «Спартака» Нариман Акавов прокомментировал информацию об уходе из клуба.

«Говорили про испытательный срок — это неправда, он прошел, — цитирует Акавова Sport24. —  Я написал по собственному желанию. Уход из «Спартака» — это мое решение».

Акавов пришел в «Спартак» в августе текущего года, сменив Антона Чистякова.

Ранее стало известно, что заявление об увольнении Акавова уже подписано, официально о нем будет объявлено в понедельник. Причина — неудовлетворенность руководства красно-белых селекцией в последнее окно.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/

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