Акавов прокомментировал уход из «Спартака»: «Это мое решение»
Бывший глава селекционного отдела «Спартака» Нариман Акавов прокомментировал информацию об уходе из клуба.
«Говорили про испытательный срок — это неправда, он прошел, — цитирует Акавова Sport24. — Я написал по собственному желанию. Уход из «Спартака» — это мое решение».
Акавов пришел в «Спартак» в августе текущего года, сменив Антона Чистякова.
Ранее стало известно, что заявление об увольнении Акавова уже подписано, официально о нем будет объявлено в понедельник. Причина — неудовлетворенность руководства красно-белых селекцией в последнее окно.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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