Акавов прокомментировал уход из «Спартака»: «Это мое решение»

Бывший глава селекционного отдела «Спартака» Нариман Акавов прокомментировал информацию об уходе из клуба.

«Говорили про испытательный срок — это неправда, он прошел, — цитирует Акавова Sport24. — Я написал по собственному желанию. Уход из «Спартака» — это мое решение».

Акавов пришел в «Спартак» в августе текущего года, сменив Антона Чистякова.

Ранее стало известно, что заявление об увольнении Акавова уже подписано, официально о нем будет объявлено в понедельник. Причина — неудовлетворенность руководства красно-белых селекцией в последнее окно.