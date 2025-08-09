Галактионов: «Спартак» — соперник очень высокого класса, но порядок бьет класс»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча против «Спартака» (4:2) в 4-м туре РПЛ.

- Какие выводы по сегодняшнему матчу вы сделали для себя? Моментами «Спартак» имел преимущество.

— «Спартак» — соперник очень высокого класса, и подбор игроков у него отличный. Но, как мы знаем, порядок бьет класс. Нам было очень важно сегодня дисциплинированно, организованно, структурно играть всей командой. В первую очередь, в обороне. Первый тайм вышел скомканным, пока ребята втягивались в игру. И со второго тайма мы стали чаще отодвигать игру от наших ворот. Процент владения в пользу «Спартака», но владеть мячом не значит владеть инициативой. Да, мы допускали ошибки — впустили в штрафную Дмитриева, привезли себе пенальти. Но в целом команда владела инициативой, — сказал Галактионов.

«Локомотив» (12 очков) одержал четвертую победу подряд на старте сезона и единолично лидирует в РПЛ. «Спартак» (4) идет 11-м в турнирной таблице.