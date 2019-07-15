"Ахмат" сообщил, когда Глушаков вернется в общую группу

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков начнет работу в общей группе в ближайшее время, информирует пресс-служба клуба.
Как отмечается, 32-летний хавбек получил повреждение в конце летних сборов, и из-за этого пропустил матч 1-го тура с "Краснодаром" (1:0). В эти дни Глушаков продолжает заниматься по индивидуальной программе.
– Денис Глушаков не смог принять участие в матче с "Краснодаром" из-за повреждения, полученного в конце летних сборов, – отмечается в сообщении "Ахмата". – В эти дни Глушаков продолжает заниматься по индивидуальной программе, и в зависимости от состояния в ближайшие дни начнет работу в общей группе.
Глушаков перешел в "Ахмат" в статусе свободного агента этим летом. "Спартак" расторг контракт со своим бывшим капитаном, который выступал за красно-белых с 2013 года.
Денис Глушаков @DGlushakov8 не смог принять участие в матче с "Краснодаром" из-за повреждения, полученного в конце летних сборов. В эти дни Глушаков продолжает заниматься по индивидуальной программе, и в зависимости от состояния в ближайшие дни начнет работу в общей группе. pic.twitter.com/fzfpfsvFJp– FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 15 июля 2019 г.