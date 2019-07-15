"Ахмат" сообщил, когда Глушаков вернется в общую группу

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков​ начнет работу в общей группе в ближайшее время, информирует пресс-служба клуба.

Как отмечается, 32-летний хавбек получил повреждение в конце летних сборов, и из-за этого пропустил матч 1-го тура с "Краснодаром" (1:0). В эти дни Глушаков продолжает заниматься по индивидуальной программе.

– Денис Глушаков не смог принять участие в матче с "Краснодаром" из-за повреждения, полученного в конце летних сборов, – отмечается в сообщении "Ахмата". – В эти дни Глушаков продолжает заниматься по индивидуальной программе, и в зависимости от состояния в ближайшие дни начнет работу в общей группе.

Глушаков перешел в "Ахмат" в статусе свободного агента этим летом. "Спартак" расторг контракт со своим бывшим капитаном, который выступал за красно-белых с 2013 года.