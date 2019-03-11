"Ахмат" на своем поле сыграл вничью с "Уралом"

"Ахмат" и "Урал" сыграли вничью (1:1) в матче 19-го тура чемпионата России. Защитник грозненцев Милад Мохаммади отметился голом в собственные ворота на 38-й минуте встречи, а нападающий хозяев Беким Балай во втором тайме реализовал пенальти на 56-й минуте.

19-й тур

"Ахмат" (Грозный) – "Урал" (Екатеринбург) – 1:1 (0:1)

Голы: Мохаммади, 38 – в свои ворота (0:1). Балай, 56 – с пенальти (1:1).

"Ахмат" (Грозный): Городов, Мусалов, Плиев, Семенов, Мохаммади, Раванелли (Бериша, 56), Швец, Шиманьски, Иванов (Митришев, 82), Исмаэл (Мбенг, 88), Балай.

"Урал" (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Страндберг, Поляков, Меркулов, Димитров, Егорычев, Бумаль, Бикфалви, Эль-Кабир (Араторе, 76), Погребняк (Панюков, 62).

Предупреждения: Эль-Кабир, 55. Бериша, 71. Городов, 90+1.

Судьи: Кукуян (Сочи). Стипиди (Краснодар), Гаврилин (Владимир).

11 марта. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".

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