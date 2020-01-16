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«Ахмат» арендовал Визеу с правом последующего выкупа

15:28
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«Ахмат» арендовал нападающего «Удинезе» Фелипе Визеу до конча этого года с правом последующего выкупа, cообщается в официальном Instagram президента клуба Магомеда Дадаудова.

Отмечается, что Визеу присоединился к грозненцам на сборах в Турции и уже прошел медицинский осмотр.

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