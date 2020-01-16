«Ахмат» арендовал Визеу с правом последующего выкупа
15:28
«Ахмат» арендовал нападающего «Удинезе» Фелипе Визеу до конча этого года с правом последующего выкупа, cообщается в официальном Instagram президента клуба Магомеда Дадаудова.
Отмечается, что Визеу присоединился к грозненцам на сборах в Турции и уже прошел медицинский осмотр.
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