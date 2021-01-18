Агент Шкурина подтвердил информацию, что ФИФА не стала применять санкций к игроку

Футбольный агент Валерий Исаев, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ильи Шкурина, прокомментировал «СЭ» информацию о том, что дисциплинарный комитет ФИФА не стал применять санкций к игроку. Ранее об этом сообщал Sport24.

Напомним, что Шкурин заявлял в августе об отказе от выступления за сборную Белоруссии до смены власти в стране. После этого стало известно, что Шкурин исключен из состава национальных команд Белоруссии на 2021 год и лишен льготы по отсрочке воинской службы.

— ФИФА не стала применять санкций к Илье, больше мне нечего сказать. Будет ли Белорусская федерация футбола применять еще какие-то меры, то это им вопрос. Думаю, даже этого документа не будет... Я бы на месте любого руководителя в этой ситуации бы просто все закончил. Подумал бы как выйти из этой ситуации другим методом. Метод нашей федерации ведет в тупик. (Данил Алешин)