Капитан «Балтики» Филин и нападающий Хиль перенесли операции

«Балтика» сообщила, что капитан команды Александр Филин и нападающий Брайан Хиль перенесли операции в Москве.

29-летний Филин получил частичный разрыв передней крестообразной связки в матче 27-го тура РПЛ против «Акрона» (0:1). 24-летний Хиль травмировал голеностоп в игре 24-го тура с «Пари НН» (2:2). В матче чемпионата России против «Рубина» (0:1), который прошел 2 мая, игроки «Балтики» по личной инициативе вышли на поле в майках в поддержку капитана команды.

«Вчера Александр и Брайан были прооперированы в Москве. Все прошло в плановом режиме. Сегодня наши футболисты будут выписаны из больницы», — говорится в заявлении калининградского клуба.

В сезоне-2025/26 Филин провел 28 матчей во всех турнирах и забил один гол. Хиль отметился 13 голами и одной результативной передачей в 26 играх.

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