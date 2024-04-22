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Агент Обухова рассказал, когда восстановится футболист после травмы

Виктория Кравченко
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Агент нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова Сергей Пушкин рассказал о состоянии своего клиента.

Ранее он был травмирован в матче 24-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:1). Футболист перенес операцию.

«Владимир чувствует себя хорошо, операция прошла успешно. Теперь начинается процесс восстановления», — цитирует Обухова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Обухов отыграл 22 матч за «Оренбург» во всех турнирах и забил пять мячей. Его нынешний контракт истекает летом 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-obuhova-vladimir-chuvstvuet-sebya-horosho-operatsiya-proshla-uspeshno/
Владимир Обухов
РПЛ
ФК Оренбург
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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30 тур
24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 - : -
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 - : -
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 - : -
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 - : -
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
 - : -
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