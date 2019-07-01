Агент: "Никто из "Сочи" не говорил со мной о Краневиттере"

Эрнан Берман, представитель полузащитника "Зенита" Матиаса Краневиттера, ответил на вопрос корреспондента "СЭ" о возможном уходе 26-летнего аргентинца из петербургского клуба.

– Будущее Матиаса? Пока что ничего не известно, – отметил Берман.

– Прокомментируйте его возможный переход в "Сочи". Клубы ведут переговоры?

– Никто из "Сочи" не обращался ко мне. (Егор Бычков)

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