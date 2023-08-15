Агент Тюкавина сообщил, что общается с «Динамо» о продлении контракта игрока

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на вопрос «СЭ» о переговорах по продлению действующего соглашения между клубом и игроком.

«Есть диалог, но пока говорить не о чем. Будет конкретика — будем обсуждать. У Кости действующий контракт, он играет. Мы в диалоге», — сказал Сафонов «СЭ».

Тюкавин — воспитанник «Динамо», он забил 26 голов и сделал 17 результативных передач в 95 матчах за основную команду бело-голубых. Контракт 21-летнего россиянина с московским клубом действует до конца июня 2024 года.