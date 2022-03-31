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Ткаченко: «Никакие переговоры со «Спартаком» по Бакаеву не идут»

Ткаченко заявил, что никакие переговоры со «Спартаком» по Бакаеву не идут
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в

Агент Герман Ткаченко рассказал о переговорах со «Спартаком» по новому контракту полузащитника Зелимхана Бакаева.

Ранее сообщалось, что московский клуб возобновил переговоры с футболистом.

«Это информация не соответствует действительности. Никакие переговоры по Бакаеву не идут. Хочется добавить — к сожалению. Но воздержусь, сейчас отношусь к этому с пониманием, никто не знает какой будет русский футбол в ближайшем будущем. Так же чушь утверждения о том, что кто-то за, кто-то против.

Главный фокус для Зелимхана — это как можно удачнее провести каждый следующий матч, хорошо закончить сезон за «Спартак». Он сконцентрирован только на этом, а в конце мая все будет яснее.

Меня видели в офисе «Спартака»? Да, я был там, мы обсуждали совсем другие вопросы, тема продления не поднималась. У меня рабочие отношения с менеджментом «Спартака», люди производят очень позитивное профессиональное впечатление", — сказал «СЭ» Ткаченко.

Нынешнее соглашение Бакаева с клубом истекает 30 июня 2022 года. В текущем сезоне РПЛ 25-летний игрок провел 19 матчей и отдал четыре результативные передачи.

Зелимхан Бакаев
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