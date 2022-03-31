Ветеран ЦСКА высказался об уходе защитника «Спартака» Айртона во «Фламенго»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал переход Айртона из московского «Спартака» во «Фламенго».

«Один игрок ничего не решает. Айртон — неплохой футболист. Это потеря для «Спартака» не очень существенная, ничего страшного в этом нет. Заменят кем-нибудь, это нормальное явление», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

24-летний игрок Айртон покидает московский клуб на правах аренды до 31 декабря 2022 года. При этом соглашением предусмотрено обязательное право выкупа трансфера при наступлении определенных условий.