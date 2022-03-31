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Сегодня, 17:09

Ветеран ЦСКА высказался об уходе защитника «Спартака» Айртона во «Фламенго»

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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал переход Айртона из московского «Спартака» во «Фламенго».

«Один игрок ничего не решает. Айртон — неплохой футболист. Это потеря для «Спартака» не очень существенная, ничего страшного в этом нет. Заменят кем-нибудь, это нормальное явление», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

24-летний игрок Айртон покидает московский клуб на правах аренды до 31 декабря 2022 года. При этом соглашением предусмотрено обязательное право выкупа трансфера при наступлении определенных условий.

Айртон Лукас
ФК Спартак (Москва)
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1
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