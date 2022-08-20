Агент Керка рассказал о будущем полузащитника в «Локомотиве»
Футбольный агент Дирк ван Бюрик, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Джирано Керка рассказал о будущем игрока в московском клубе.
«Джирано останется в «Локомотиве», — цитирует ван Бюрика «РБ Спорт».
В прошедшем сезоне 26-летний нидерландский футболист провел 28 матчей во всех турнирах за «Локомотив», забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.
Керк играет за российскую команду с сентября 2021 года.
Положение команд
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|5
|4
|1
|0
|14-3
|13
|
2
|Зенит
|5
|3
|2
|0
|11-2
|11
|
3
|Ростов
|5
|3
|2
|0
|10-7
|11
|
4
|ЦСКА
|5
|3
|1
|1
|12-5
|10
|
5
|Сочи
|5
|3
|0
|2
|7-9
|9
|
6
|Динамо
|5
|2
|3
|0
|10-4
|9
|
7
|Краснодар
|5
|2
|2
|1
|9-7
|8
|
8
|Ахмат
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|
9
|Химки
|5
|2
|1
|2
|8-6
|7
|
10
|Кр. Советов
|6
|1
|3
|2
|7-10
|6
|
11
|Оренбург
|5
|2
|0
|3
|8-10
|6
|
12
|Н. Новгород
|6
|1
|2
|3
|8-12
|5
|
13
|Факел
|6
|0
|4
|2
|8-12
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|4-12
|3
|
15
|Торпедо
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|
16
|Урал
|6
|0
|1
|5
|1-11
|1
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
|19.08
|19:00
|
Кр. Советов – Факел
|1 : 1
|20.08
|13:00
|
Урал – Н. Новгород
|0 : 1
|20.08
|15:00
|
Химки – Локомотив
|- : -
|20.08
|17:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|21.08
|15:00
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.08
|17:30
|
Зенит – Торпедо
|- : -
|21.08
|20:00
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|3
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|1
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|4
|1
|0
|
|
Даниил Одоевский
Зенит
|4
|1
|0
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