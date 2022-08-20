Агент Керка рассказал о будущем полузащитника в «Локомотиве»

Футбольный агент Дирк ван Бюрик, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Джирано Керка рассказал о будущем игрока в московском клубе.

«Джирано останется в «Локомотиве», — цитирует ван Бюрика «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне 26-летний нидерландский футболист провел 28 матчей во всех турнирах за «Локомотив», забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

Керк играет за российскую команду с сентября 2021 года.