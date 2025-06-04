Футбол
4 июня, 14:45

«Балтика» подписала защитника Чивича из «Ференцвароша»

Сергей Разин
корреспондент

Защитник Элдар Чивич подписал контракт с «Балтикой», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 29-летним боснийцем рассчитано до лета 2028 года.

В минувшем сезоне Чивич провел за «Ференцварош» 36 матчей, в которых сделал 7 результативных передач.

ФК Балтика
ФК Ференцварош
