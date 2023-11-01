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Адвокат Калинов рассказал, что может помочь Бугаеву снизить срок наказания за наркотики

Алина Савинова
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Адвокат по уголовным делам Максим Калинов рассказал, как задержанный за наркотики экс-защитник сборной России Алексей Бугаев может получить минимальный срок лишения свободы.

«При хорошей тактике защиты можно будет добиться наказания в районе 5 лет. Если же использовать «среднюю» тактику, то многое также будет зависеть от суда. В России в каждом регионе суды выносят разные приговоры по одним и тем же преступлениям. Здесь можно рассчитывать на срок ниже низшего, но вряд ли это получится. В районе 20 лет наказания в совокупности Алексею Бугаеву светит, если хорошо не осуществить защиту. Доказать, что ему подкинули наркотики, крайне сложно, хотя и такое бывает, не раз я по подобным делам защищал людей», — цитирует Калинова «Газета.Ru».

1 ноября стало известно, что 42-летнего Бугаева задержали в Краснодаре, где обнаружили при нем порядка 495 г мефедрона. В отношении экс-защитника сборной России возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

На протяжении своей карьеры Бугаев выступал за такие команды, как «Краснодар», «Томь», «Химки», «Локомотив» и «Торпедо».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/11/01/21622399.shtml?updated
Алексей Бугаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
Результаты / календарь
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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