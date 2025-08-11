Футбол
11 августа, 13:25

Абаскаль сравнил Батракова с Малкомом и Промесом

Микеле Антонов
Корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в разговоре с «СЭ» высказался об игре полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Конечно, Батраков — сильный футболист, но пока не такой, какими были Малком и Промес. Он сильный футболист, который должен сделать дополнительный рывок. В том смысле, что он должен провести сезон, в котором подтвердит свой уровень, как уже делал это в прошлом. Тогда, может быть, уже на Рождество, он сделает шаг вперед. И у него будет шесть месяцев, чтобы адаптироваться к новой команде, но максимум через год он уже готов будет сделать этот один шаг. Я в этом убежден», — сказал Абаскаль «СЭ».

Батраков — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2025/26 хавбек забил семь голов в пяти матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Контракт 20-летнего футболиста с московским клубом действует до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Алексей Батраков
ФК Локомотив (Москва)
Гильермо Абаскаль
