11 августа, 13:10

Фетисов о возможном потолке зарплат в РПЛ: «Мы говорим об этом на протяжении 15 лет»

Константин Белов
Корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» высказался о возможном введении потолка зарплат в РПЛ.

«Мы говорим об этом на протяжении 15 лет. Единственный путь к прогрессу — это соблюдение спортивного принципа. Так весь профессиональный мир развивается. В КХЛ потолок зарплат заработал. Есть небольшие проблемы, но лига их исправит. Мы видим в последнее время результаты, когда клубы-олигархи вылетают на ранних стадиях розыгрыша плей-офф», — сказал Фетисов «СЭ».

11 августа инсайдер Иван Карпов сообщил, что Министерство спорта намерено установить потолок зарплат в клубах РПЛ.

РПЛ
Вячеслав Фетисов
