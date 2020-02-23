23 февраля празднует день рождения полузащитник Леонидас Феррейра де Паулу Жуниор или просто Леонидас. Сегодня ему исполняется 45 лет.

Он стал первым бразильцем, который попал в состав московского ЦСКА. Это случилось в 1996 году. Бразилец отлично дебютировал в составе красно-синих, открыв счет свои голам мастерским ударом со штрафного в первом же матче. Всего в 9 матчах он забил 6 мячей.

Также в России Леонидас успел поиграть за «Торпедо-Лужники» (6 матчей) и тульский «Арсенал» (3 матча).