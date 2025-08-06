Футбол
Уведомления
Главная
Футбол
Медиалига (МКС)

6 августа, 19:46

В 2DROTS готовы помочь с поиском команды бывшему голкиперу «Торпедо-Владимир», исключенному из команды после интервью

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Президент 2DROTS Никита Панасюк в разговоре с «СЭ» отреагировал на отчисление из команды «Торпедо-Владимир» голкипера Богдана Маркова из-за интервью.

«Особо не вникал в новость. Вроде ничего такого жесткого он не сказал и лишать игрока карьеры за то, что он просто дал интервью... Не вижу причин для такого жесткого решения. Непонятно, чем руководствовались руководители «Торпедо-Владимир». Интересно их мнение узнать, что им не понравилось. Может быть, они договорились внутри, что вообще никакие интервью не дают. Если так было и его исключили, это понятно. А просто безобидное интервью, где парень ничего такого не сказал... Зато есть вероятность, что теперь в медиалиге он себе найдет команду. Готовы ли мы позвать его на просмотр? Вообще легко! Посмотрим пацана. У нас есть три вратаря, на которых мы рассчитываем, но может быть, наш спортивный директор сможет рассказать о парне другой медиакоманде, чтобы он не остался без футбола», — сказал Панасюк «СЭ».

В среду в 1-м раунде пути регионов FONBET Кубка России сыграют 2DROTS и «Торпедо-Владимир».

Футбол
ФК 2Drots
ФК Торпедо (Владимир)
  • Степочкин

    Да кто захочет играть в команде с неблагозвучным названием "2Задрота" ?

    06.08.2025

    • Дорохов хотел бы видеть Дзюбу игроком ФК «10» после завершения карьеры: «Он идеально подходит для медиафутбола»

    Осипов — о переходе Алвеса в медиалигу: «Клубы не готовы рисковать такой суммой средств»

