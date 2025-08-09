Осипов — о переходе Алвеса в медиалигу: «Клубы не готовы рисковать такой суммой средств»

Президент медиалиги Николай Осипов считает, что клубы не хотели бы рисковать деньгами в вопросе заключения соглашения с экс-защитником «Барселоны» Дани Алвесом.

По словам Осипова, 42-летний Алвес рассчитывает на 100-процентную оплату и гарантии выполнения финансовых обязательств.

«Клубы медиалиги, которые в диалоге, не готовы рисковать, таких клубов два. Они не готовы рисковать такой суммой средств на, мягко говоря, рисковый актив, в контексте готовности играть на 100 процентов. Я на стороне клубов. Считаю, что действительно они имеют полное право, платив такие средства, требовать определенные условия», — цитирует руководителя лиги ТАСС.

При этом Осипов отметил, что лига готова предоставить финансовые гарантии с помощью инструментов, подтверждающих наличие средств в случае невыполнения обязательств.

Глава медиалиги не исключил, что «кто-то приедет раньше, чем Алвес».

Алвес играл за бразильские «Баию» и «Сан-Паулу», «Ювентус», «ПСЖ», «Севилью», «Барселону». Его последним клубом был мексиканский «Пумас», за который защитник выступал в 2022-2023 годах.