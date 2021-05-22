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Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

«Зенит» стал чемпионом ЮФЛ-1

16:40

«Зенит» (2003-го года рождения) обыграл столичный ФШМ (2:0) в матче 26-го тура Юношеской футбольной лиги-1. В составе победителей отличились Игорь Воробьев и Антон Бугорский.

Таким образом, «Зенит» выиграл чемпионский титул в ЮФЛ-1. Команда из Санкт-Петербурга на 3 очка опередила «Краснодар».

Публикация от Zenit Football Club (@zenit_spb)

Ранее «Зенит» стал чемпионом младшего дивизиона — ЮФЛ-2.

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