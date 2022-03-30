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Сегодня, 14:21

Колосков: «Российскому футболу участь биатлона не грозит»

Колосков завил, что авторитет РФС в ФИФА и УЕФА очень высок
Роман Шишов
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что не опасается повального исключения российских федераций из международных спортивных объединений.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) лишил членства в своих рядах федерации России и Белоруссии.

«Не думаю, что нам следует опасаться цепной реакции. Все международные организации будут подходить к этому вопросу индивидуально, — цитирует Колоскова Betonmobile.ru. -У каждой из них — своя история, свои особенности. Далеко не все руководители готовы принимать огульные решения. Во главе большинства международных федераций стоят адекватные люди».

Также Колосков добавил, что многое будет зависеть и от влияния российской стороны на международные федерации.

«Ситуация с биатлонистами в первую очередь говорит о том, что у России в IBU были слабые позиции. Если бы к нашим представителям там относились с уважением, такого бы не произошло. Именно поэтому я не боюсь, что подобное может случиться, например, с российским футболом. Авторитет РФС в ФИФА и УЕФА очень высок», — подчеркнул Колосков.

Источник: https://betonmobile.ru/vyacheslav-koloskov-rossiyskomu-futbolu-uchast-biatlona-ne-grozit
Вячеслав Колосков
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«У своих ворот»: новости и материалы о российском футболе, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей РПЛ и других лиг
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