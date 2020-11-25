Суд по делу Романа Широкова перенесен на 4 декабря, дело рассмотрят в общем порядке

Суд по делу экс-футболиста сборной России Романа Широкова перенесен на 4 декабря.

Как сообщает пресс-служба Преображенского суда Москвы, дело будет рассмотрено в общем порядке. Изначально планировалось, что оно будет рассмотрено в особом порядке. (Севастиан Терлецкий)

В августе 2020 года Широков избил судью Никиту Данченкова во время матча любительского турнира в Москве. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Широкова по статье 115 ч.2 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений).

Максимальная санкция по этой статье — два года лишения свободы. Первое заседание по делу Широкова проходит сегодня, 25 ноября.