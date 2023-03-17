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17 марта, 16:13

Стали известны пары четвертьфиналистов Лиги конференций сезона-2022/23

Руслан Минаев
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Кубок победителя Лиги конференций.
Фото AFP

Стали известны пары 1/4 финала Лиги конференций сезона-2022/23.

1-я пара — «Лех» — «Фиорентина»

2-я пара — «Гент» — «Вест Хэм»

3-я пара — «АЗ» — «Андерлехт»

4-я пара — «Базель» — «Ницца»

Победитель первой пары сыграет с победителем четвертой пары в первом полуфинале, в другой 1/2 финала — победители второй и третьей пар.

Первые матчи 1/4 финала пройдут 13 апреля, ответные — 20 апреля. Полуфиналы пройдут 11 мая, ответные встречи будут сыграны 18 мая.

Финал пройдет на стадионе «Фортуна Арена» в Праге 7 июня.

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Лига конференций
ФК АЗ (Алкмар Занстрек)
ФК Андерлехт
ФК Базель
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Гент
ФК Лех
ФК Ницца
ФК Фиорентина
2
1
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