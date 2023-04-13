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Сегодня, 21:45

«Гент» и «Вест Хэм» сыграли вничью в матче 1/4 финала Лиги конференций

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Гент» — «Вест Хэм» — 1:1.
Фото Reuters

«Гент» и «Вест Хэм» сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Лиги конференций — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Геламко Арена».

На 40-й минуте матча защитник «Вест-Хэма» Наиф Агуэрд забил гол, но взятие ворот после помощи ВАР было отменено из-за игры рукой.

Счет в игре на 45+3-й минуте открыл игрок английского клуба Дэнни Ингс. Затем на 57-й минуте сравнял футболист бельгийской команды Уго Кейперс.

На 90+3-й минуте защитник «Гента» Камиль Пентковски получил прямую красную карточку за подножку. Затем после просмотра повтора главный арбитр встречи Анастасиос Сидиропулос отметил ее.

Ответный матч между командами пройдет 20 апреля в Лондоне. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Лига конференций. 1/4 финала
13 апр, 19:45. Ghelamco Arena (Гент)
Гент
1:1
Вест Хэм Юнайтед

Футбол
Лига конференций
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Гент
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