Божественное тело и обнаженные фото. Как выглядит Вики Одинцова, которую называют новой девушкой Кокорина

Александр Кокорин не радует результативностью, но все равно привлекает к себе внимание. По слухам его новая девушка — знаменитая модель Вики Одинцова.

Ушедший 2021 год сложно назвать успешным для Александра Кокорина. Он долго лечился от повреждений, еще дольше сидел на скамейке запасных и обзавелся сомнительной наградой за свою игру в Италии — наградой «золотая урна». Это приз, который вручают главному разочарованию сезона в серии А.

А также Александр расстался со своей давней подругой Дарьей Валитовой. Пара находилась в отношениях на протяжении семи лет, пережила страшную историю с дракой в кофейне и последующим заключением футболиста, но ни это, ни общий ребенок не смогли спасти ситуацию.

В конце года Дарья объявила в своем инстаграме, что они с Александром больше не вместе: «Мы никогда не были официально женаты. Поэтому разводом это сложно назвать. Но в плане личных отношений наши пути разошлись, и это произошло достаточно давно».

Сразу же после этого пошли разговоры, что у Александра уже есть новая пассия. Так с кем же теперь по слухам встречается Александр Кокорин?

Новую любовь футболиста зовут Вики Одинцова и она модель. К 28 годам девушка набрала внушительное портфолио, радовала своим видом читателей Playboy и других журналов, а также снималась в популярном шоу «Холостяк». В разное время ей приписывали романы с Егором Кридом, Павлом Дуровым и даже Льюисом Хэмилтоном, а однажды ей в директ написал сам Криштиану Роналду. Но не сложилось. Девушка подумала, что это спам и заблокировала свое потенциальное счастье.

Вики не стесняется демонстрировать свое шикарное тело и участвовать в откровенных фотосессиях, благодаря чему набрала в одном только Instagram пять миллионов подписчиков. На волне слухов об отношениях с футболистом поклонники обратили внимание на то, что девушка часто выкладывает фото из Италии, а в комментариях часто появляются как сам Александр, так и его брат Кирилл. Особенно интересно новогоднее фото, на котором девушка находится в объятиях таинственного незнакомца в халате.

Александр ли это? По фото точно не скажешь. Но фактом является то, что у Вики появился молодой человек, а значит, рано или поздно она покажет его общественности. Пока же можно оценить красоту самой девушки.