Божественное тело и обнаженные фото. Как выглядит Вики Одинцова, которую называют новой девушкой Кокорина
Ушедший 2021 год сложно назвать успешным для Александра Кокорина. Он долго лечился от повреждений, еще дольше сидел на скамейке запасных и обзавелся сомнительной наградой за свою игру в Италии — наградой «золотая урна». Это приз, который вручают главному разочарованию сезона в серии А.
А также Александр расстался со своей давней подругой Дарьей Валитовой. Пара находилась в отношениях на протяжении семи лет, пережила страшную историю с дракой в кофейне и последующим заключением футболиста, но ни это, ни общий ребенок не смогли спасти ситуацию.
В конце года Дарья объявила в своем инстаграме, что они с Александром больше не вместе: «Мы никогда не были официально женаты. Поэтому разводом это сложно назвать. Но в плане личных отношений наши пути разошлись, и это произошло достаточно давно».
Сразу же после этого пошли разговоры, что у Александра уже есть новая пассия. Так с кем же теперь по слухам встречается Александр Кокорин?
Новую любовь футболиста зовут Вики Одинцова и она модель. К 28 годам девушка набрала внушительное портфолио, радовала своим видом читателей Playboy и других журналов, а также снималась в популярном шоу «Холостяк». В разное время ей приписывали романы с Егором Кридом, Павлом Дуровым и даже Льюисом Хэмилтоном, а однажды ей в директ написал сам Криштиану Роналду. Но не сложилось. Девушка подумала, что это спам и заблокировала свое потенциальное счастье.
Вики не стесняется демонстрировать свое шикарное тело и участвовать в откровенных фотосессиях, благодаря чему набрала в одном только Instagram пять миллионов подписчиков. На волне слухов об отношениях с футболистом поклонники обратили внимание на то, что девушка часто выкладывает фото из Италии, а в комментариях часто появляются как сам Александр, так и его брат Кирилл. Особенно интересно новогоднее фото, на котором девушка находится в объятиях таинственного незнакомца в халате.
Александр ли это? По фото точно не скажешь. Но фактом является то, что у Вики появился молодой человек, а значит, рано или поздно она покажет его общественности. Пока же можно оценить красоту самой девушки.
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