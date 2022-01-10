«Гасперини станет тянуть с трансфером Миранчука до последнего». Что думают в Италии о будущем Алексея

Два голевых паса против «Удинезе» не спасут российского легионера «Аталанты» от продажи или аренды.

В воскресенье полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 74-й минуте гостевого матча 21-го тура серии А с «Удинезе» при счете 3:1 в пользу своей команды. За отведенное ему время россиянин сделал две голевые передачи: на 76-й минуте с его паса забил Муриэль, на 89-й — Мехле. Ведущее итальянское спортивное СМИ La Gazzetta dello Sport поставило нашему легионеру неплохую оценку — 6,5.

Своим мнением о встрече в Удине и действиях Миранчука с «СЭ» поделился Эудженио Соррентино, издатель и главный редактор сайта zonamistamagazine.com.

— Еще в середине прошлой недели обсуждалось, что игру перенесут из-за вспышки ковида в «Удинезе» — вся команда сидела на карантине. Что изменилось за три дня?

— После коллапса в первом построждественском туре, когда отменили сразу четыре матча, руководство серии А изменило антиковидный протокол, согласовав это с медицинскими властями. Так удалось избежать переноса. Кстати, в «Аталанте» тоже есть инфицированные, но там их намного меньше, чем в «Удинезе», — люди несколько дней не тренировались вместе, футболисты занимались по индивидуальной программе. Это, конечно, сказалось на итоговом результате. 2:6 на своем поле — безусловно, сильный удар по коллективу.

— Как выглядел после выхода на замену Алексей Миранчук?

— Я, как и коллеги из La Gazzetta dello Sport, выставил ему 6,5. Хавбек активно вступил в игру, отдал голевые передачи — на Муриэля и Мехле. Не сомневаюсь, что в среду во встрече 1/8 финала Кубка Италии с «Венецией» он получит куда больше времени. Скорее всего, Алексей даже появится в стартовом составе. С учетом дисквалификаций, травм и коронавируса у Джан Пьеро Гасперини на этот матч не хватает народа в линии атаки, так что Миранчук точно окажется на поле.

А вот в воскресенье, когда идущей четвертой «Аталанте» предстоит принять лидирующий «Интер» в 22-м туре чемпионата, Алексей вернется на скамейку запасных. Если, конечно, у Гасперини не случится форс-мажора с составом.

— В Бергамо по-прежнему уверены, что с Миранчуком надо прощаться?

— Не слышал, чтобы что-то изменилось: Гасперини давно довел свое мнение до руководства клуба. Другое дело, что почти все отправляют русского в «Дженоа», а эта команда глубоко скатилась в зону вылета — она занимает предпоследнее, 19-е место, набрав всего 12 очков в 21 матче. Главному тренеру Андрею Шевченко грозит отставка. Так что большой вопрос, захочет ли сам Миранчук в такой ситуации переезжать в Геную.

— В таком случае как долго, на ваш взгляд, Алексей будет оставаться в «Аталанте»?

— Трансферное окно в серии А закрывается только 31 января. С учетом нынешних проблем с составом и интенсивного графика Гасперини, возможно, станет тянуть до последнего. Ну а последнюю встречу в этом месяце клуб проведет 22 числа с «Лацио». Затем наступит почти двухнедельная пауза — вот там и должна возникнуть окончательная ясность.