«Ювентус» купит защитника «Дженоа» Камбьясо за 3,5 миллионов евро и Дрэгушина
Защитник «Дженоа» Андреа Камбьясо близок к переходу в «Ювентус», сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.
По информации источника, туринский клуб заплатит за 22-летнего итальянца 3,5 миллиона евро.
Отмечается, что в сделку также войдет 20-летний румынский защитник туринцев Раду Дрэгушин, проведший прошедший сезон на правах аренды в «Салернитане» и «Сампдории».
В сезоне-2021/22 Камбьясо провел 26 матчей за «Дженоа», в которых забил один мяч и сделал четыре результативные передачи.
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