«Ювентус» купит защитника «Дженоа» Камбьясо за 3,5 миллионов евро и Дрэгушина

Защитник «Дженоа» Андреа Камбьясо близок к переходу в «Ювентус», сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, туринский клуб заплатит за 22-летнего итальянца 3,5 миллиона евро.

Отмечается, что в сделку также войдет 20-летний румынский защитник туринцев Раду Дрэгушин, проведший прошедший сезон на правах аренды в «Салернитане» и «Сампдории».

В сезоне-2021/22 Камбьясо провел 26 матчей за «Дженоа», в которых забил один мяч и сделал четыре результативные передачи.