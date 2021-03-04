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Пранделли заявил, что нужно снизить ожидания от Кокорина

09:24
Александр Кокорин. Фото Instagram
Александр Кокорин. Фото Instagram
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Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли заявил, что российскому форварду команды Александру Кокорину нужно время на адаптацию к итальянскому футболу.

«Стоит снизить ожидания и проявить терпение относительно него. Ему еще нужно адаптироваться к итальянскому футболу», — цитирует официальный сайт «Фиорентины» Пранделли.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. 29-летний россиянин принял участие в трех матчах команды и не отличился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://www.acffiorentina.com/en/news/all/news-men-first-team/2021-03-03/prandelli-reacts-to-roma-loss

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