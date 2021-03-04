Пранделли заявил, что нужно снизить ожидания от Кокорина
09:24
Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли заявил, что российскому форварду команды Александру Кокорину нужно время на адаптацию к итальянскому футболу.
«Стоит снизить ожидания и проявить терпение относительно него. Ему еще нужно адаптироваться к итальянскому футболу», — цитирует официальный сайт «Фиорентины» Пранделли.
Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. 29-летний россиянин принял участие в трех матчах команды и не отличился результативными действиями.
Дополнительная информация:
https://www.acffiorentina.com/en/news/all/news-men-first-team/2021-03-03/prandelli-reacts-to-roma-loss
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