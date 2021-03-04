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Пранделли заявил, что «Фиорентина» не заслужила поражения в матче с «Ромой»

07:48
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Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли прокомментировал поражение от «Ромы» (1:2) в матче 25-го тура чемпионата Италии.

«Мы в очередной раз пропустили, когда мяч зашел за линию на миллиметр. Это очередной матч, в котором мы не заслужили поражения, но такова реальность. Не стоит горевать о том, чего не исправить. Нужно пытаться двигаться дальше. У наших футболистов есть мастерство, но нужен еще и упорный труд. Мне нужно больше работяг на поле», — цитирует Football Italia Пранделли.

«Фиорентина» занимает 14-е место в чемпионате Италии с 25 очками в 25 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/167200/prandelli-fiorentina-didnt-deserve-defeat

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